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بالفيديو.. جمل سائب يتجول أمام أحد البنوك بالمدينة

بالفيديو.. جمل سائب يتجول أمام أحد البنوك بالمدينة
نايف السالم(صدى):

تجول أحد الجمال السائبة أمام أحد البنوك التجارية في طريق الإمام البخاري بالمدينة المنورة.

ووثق مقطع فيديو لحظة تجول الجمل أمام بوابة البنك الزجاجية في جميع الاتجاهات.


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