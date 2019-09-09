بالفيديو.. جمل سائب يتجول أمام أحد البنوك بالمدينة

نايف السالم(صدى):

تجول أحد الجمال السائبة أمام أحد البنوك التجارية في طريق الإمام البخاري بالمدينة المنورة.

ووثق مقطع فيديو لحظة تجول الجمل أمام بوابة البنك الزجاجية في جميع الاتجاهات.