نشر : منذ 8 ساعات 2٬142 1 الاخبار المحلية بالفيديو.. جمل سائب يتجول أمام أحد البنوك بالمدينة نايف السالم(صدى): تجول أحد الجمال السائبة أمام أحد البنوك التجارية في طريق الإمام البخاري بالمدينة المنورة. ووثق مقطع فيديو لحظة تجول الجمل أمام بوابة البنك الزجاجية في جميع الاتجاهات. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/09/فيديو-أحد-الجمال-السائبة-يتجوّل-عند-أحد-البنوك-التجارية-بطريق-الإمام-البخاري-في-المدينة-المنورة.mp4
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43340 ] نشر منذ 8 ساعات
يبغي يطلع قرض