اتهام للديوك باغتصاب الدجاج

مدريد(صدى):

اتهم ناشطان إسبانيان، الديوك باغتصاب الدجاج بدون موافقتهن، إذ طالبا بعزل الديوك عن الدجاج للحفاظ على حقوقهن.

ونشر الثنائي مقطع فيديو، عزلوا فيه الديوك عن الدجاج؛ حتى لا تتعرض للاغتصاب، إذ يعتقدان أن هذا الأمر لا يتم إلا بالتراضي.

كما وصف الناشطان، الدجاجات بأنهن ” يتعرضن للاغتصاب ويحاولن الهرب، وفي بعض الأحيان يتعرضن لجروح خطيرة من مخالب الديوك ” .