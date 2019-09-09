اتهام للديوك باغتصاب الدجاج
اتهم ناشطان إسبانيان، الديوك باغتصاب الدجاج بدون موافقتهن، إذ طالبا بعزل الديوك عن الدجاج للحفاظ على حقوقهن.
ونشر الثنائي مقطع فيديو، عزلوا فيه الديوك عن الدجاج؛ حتى لا تتعرض للاغتصاب، إذ يعتقدان أن هذا الأمر لا يتم إلا بالتراضي.
كما وصف الناشطان، الدجاجات بأنهن ” يتعرضن للاغتصاب ويحاولن الهرب، وفي بعض الأحيان يتعرضن لجروح خطيرة من مخالب الديوك ” .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43340 ] نشر منذ 8 ساعات
اعزلوهم جليلين الحياء
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3671 ] نشر منذ 8 ساعات
افا ياذا العلم
لزوم نبلغ الشيخ بالسالفه
مبروك[ عدد التعليقات: 2319 ] نشر منذ 6 ساعات
الديك هو الجندي المجهول خلف إنتاج البيض البلدي اما بيض المزارع تلقيح صناعي .
العاصوف[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 6 ساعات
بلغو جهات الأمنيه تحقق بالموضوع