  • الثلاثاء 10

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. اتهام للديوك باغتصاب الدجاج

اتهام للديوك باغتصاب الدجاج

اتهام للديوك باغتصاب الدجاج
مدريد(صدى):

اتهم ناشطان إسبانيان، الديوك باغتصاب الدجاج بدون موافقتهن، إذ طالبا بعزل الديوك عن الدجاج للحفاظ على حقوقهن.

ونشر الثنائي مقطع فيديو، عزلوا فيه الديوك عن الدجاج؛ حتى لا تتعرض للاغتصاب، إذ يعتقدان أن هذا الأمر لا يتم إلا بالتراضي.

كما وصف الناشطان، الدجاجات بأنهن ” يتعرضن للاغتصاب ويحاولن الهرب، وفي بعض الأحيان يتعرضن لجروح خطيرة من مخالب الديوك ” .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3671 ] نشر منذ 8 ساعات

افا ياذا العلم
لزوم نبلغ الشيخ بالسالفه

[ عدد التعليقات: 2319 ] نشر منذ 6 ساعات

الديك هو الجندي المجهول خلف إنتاج البيض البلدي اما بيض المزارع تلقيح صناعي .

[ عدد التعليقات: 814 ] نشر منذ 6 ساعات

بلغو جهات الأمنيه تحقق بالموضوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *