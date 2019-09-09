حرمان طالبات ستارة الافلاج من الدراسة بعد دمج مدرستهم

سعيد العجل(صدى):

تعاني طالبات ابتدائية مركز ستارة بالأفلاج من حرمانهم من الدراسة بعد دمجهم بمدرسة الغيل الإبتدائية منذ بداية العام الحالي بسبب عدم تخصيص وسيلة نقل مستقلة تنقل الطالبات الى مدرستهم الحالية وذلك بعد قرار دمج ابتدائية ستارة مع ابتدائية الغيل على الرغم من استعداد الأهالي لتجهيز ابنائهم بجميع متطلبات التعليم .

وقد تحدث ذيب السبيعي قائلا : تفاجنأ بعدم وجود نقل مدرسي رغم وعود تعليم الأفلاج بها وذلك للحاجة الماسة حيث أن عدد من أولياء أمور الطالبات لايستطيع قطع تلك المسافة لكبر السن اضافة الى عدم وجود أخرين لإرتباطهم للمشاركة في الحد الجنوبي فى مهمة الدفاع عن الدين والوطن واكد بأن الاهالي تقدموا لادارة التعليم بمحافظة الافلاج من اول يوم دراسي الا ان المشكلة لاتزال قائمة حتى الان .

واضاف: ان طالبات ابتدائية ستارة على استعداد كامل لإكمال مسيرة العلم وقطع مسافة ٦٠ كيلو ذهابآ واياب بعد قرار وزارة التعليم بدمج مدرسة ستارة الابتدائية مع مجمع الغيل الذي يبعد عن قرية ستارة تقريبا ٦٠ كيلو الا إن وسيلة النقل اصبحت عائقا في وجوههم .

وقد ناشد عدد من أولياء امور الطالبات المسؤولين في وزارة التعليم بسرعة التدخل وتوفير وسيلة نقل لـ 25 طالبة من طالبات قرية ستارة بالأفلاج غرب الأفلاج ٨٠ كيلو تم حرمانهم من الدراسة لهذا السبب.