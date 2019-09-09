ريال مدريد يضم إريكسن مجانًا بعد فشل صفقة بوغبا

نواف السالم(صدى):

ينوي نادي ريال مدريد التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن مجانًا لتعويض فشل صفقة بوغبا.

وقالت صحيفة ديلي ميل إن ريال مدريد سيتجه للتعاقد مع إريكسن مجانًا، الصيف المقبل، حال نجاح مانشستر يونايتد في إقناع لاعبه الفرنسي بول بوغبا.

وحاول الملكي التعاقد مع بوغبا في سوق الانتقالات الصيفي، لكن مانشستر يونايتد بالغ في طلباته المالية ما حال دون إنجاز الصفقة.

وحاول ريال مدريد كذلك التعاقد مع إريكسن بعد فشله في التعاقد مع بوغبا، لكن إدارة توتنهام بالغت في طلباتها المادية كذلك.

وسيكون كريستيان إريكسن متاحًا مجانًا لأي نادٍ الصيف المقبل، حال عدم نجاح إدارة توتنهام في إقناعه بتجديد عقده، علمًا أنه يحق لأي نادٍ التفاوض مع اللاعب دون موافقة ناديه قبل 6 أشهر على نهاية عقده مع السبيرز .