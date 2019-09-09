استمرار البحث عن مفقود بقيق.. والعثور على هاتفه وملابسه ملقاة

علي القحطاني(صدى):

تواصل الجهات المعنية، البحث عن المواطن الخمسيني المفقود من محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية، لليوم العاشر على التوالي.

وفقد الرجل، يوم الجمعة الـ29 من شهر ذي الحجة الماضي، فيما تم العثور على مركبته في منطقة صلاصل، وتحديدًا بجوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، كما تم العثور على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة.

وأكدت أسرته أنها يعاني من مرض السكري فقط، مطالبين بمَن يعثر عليه أو يشتبه به بإبلاغ الجهات الأمنية، أو الاتصال بالرقم 0509157771.