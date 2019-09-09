حساب المواطن يوضح شروط التسجيل كفرد مستقل

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، شروط التسجيل كفرد مستقل في البرنامج، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لاثبات الاستقلالية.

وقال البرنامج : بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من ارفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) بأسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الاسرة.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد قال فيه : ” ابغى استفسر بخصوص الاهلية اذا دخلت عمر 24 سنة بدون اثبات سكن ولا اذا دخلت 25 “.