معجزة ربانية.. الخلايا الجذعية تعيد النظر لأربعيني بعد 26 عامًا

لندن(صدى):

في معجزة لا تتكرر كثيرًا ، استعاد أربعيني نظره من خلال علاج الخلايا الجذعية، بعد أن أصيب في عينه اليمنى بهجوم عشوائي قبل 26 عامًا.

وفقد الأربعيني جيمس أوبراين الذي يعيش في جنوب شرق لندن مع زوجته، البصر في عينه اليمني وهو في سن الـ18 أثناء تعرضه لهجوم بمحلول حمضي.

ويعد أوبراين أول رجل يستعيد بصره في منظمة الخدمات الصحية والعلاجية بلندن عن طريق العلاج بزرع الخلايا الجذعية.

وخضع أوبراين لعملية زرع خلايا جذعية من عينه اليسرى، وهي العين السليمة والتي نمت بعد ذلك لعدة أشهر في مختبر في مودينا في إيطاليا، وهذا المكان متعاقد مع منظمة الخدمات الصحية في لندن.

وبعدها قام الجراحون في مستشفى مورفيلدز التابعة للمنظمة بقطع نسيج الندبة عن عين السيد أوبرين اليمنى واستبدالها بالخلايا الجذعية من اليسرى، التي كانت قد أرسلت من إيطاليا في ذلك الوقت، ثم انتظروا لمدة عام تقريبًا حتى يستقر النسيج في العين اليمنى قبل إدخاله القرنية التي لها الدور الأساسي في الرؤية وتركز الضوء وحصلوا عليها من متبرع متوفى.

وعمل الأطباء لمدة 20 عامًا في مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن على تطوير تلك التقنية، التي بفضلها سيتمكن مئات الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث من استعادة بصرهم مرة أخرى، أو المصابين بحالات فقدان البصر الانتكاسية.