عضو مجلس الشورى يتحدث عن ليلة الدخلة

علي القحطاني(صدى):

تحدَّث الدكتور عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى، عن ليلة الدخلة، مطالبًأ كل طرف بتخفيف الاضطراب عن الآخر.

وقال ” الفوزان ” : ” ليلة الدخلة قد تكون سهلة لدى البعض وقد تكون مخيفة جدا لدى البعض الآخر فهناك عوامل عديدة تحدد درجة الخوف ولكن إن وجدت شريكك مضطربا فحاول أن تخفف عنه ولا تزيد من اضطرابه ” .