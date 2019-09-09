عضو مجلس الشورى يتحدث عن ليلة الدخلة
تحدَّث الدكتور عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى، عن ليلة الدخلة، مطالبًأ كل طرف بتخفيف الاضطراب عن الآخر.
وقال ” الفوزان ” : ” ليلة الدخلة قد تكون سهلة لدى البعض وقد تكون مخيفة جدا لدى البعض الآخر فهناك عوامل عديدة تحدد درجة الخوف ولكن إن وجدت شريكك مضطربا فحاول أن تخفف عنه ولا تزيد من اضطرابه ” .
Abo zoran[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 5 ساعات
والله نتمنى من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله باستبدال اعضاء مجلس الشورى الحاليين بإستشاريين شباب في مجالات رؤيه 2030 على سبيل المثال استشاريين في التوظيف، التعليم، الصحة، الغذاء، الاستثمار،
مع اعفاء الشياب الحاليين وليلة الدخله!!
ابونايف[ عدد التعليقات: 1493 ] نشر منذ 4 ساعات
شكله محروم من ليلة الدخله ياباشا البنت لاعبه بنفسه وخسرانه فلوس على جسمه بهذي الليله تبينا نفرط باحلى كيكه ههههههه
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 4 ساعات
اخي عبدالله الفوزان . هات المفيد في القضايا الهامة التي تشغل المجتمع واترك هذه السواليف للمختصين .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43340 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههه
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
طيب وليش ما تتكلم عن ليلة الحناء بعد والنقله
لا وبعد طلعت لنا ليله توديع العزوبيه يعني عندك ليالي كثر
صدق المثل الي يقول من خالط الجربان يجرب ذيله ومن سار في وادي الهيام يهيم
خليتم الاشياء المهمه ورحتم تدورون الاشياء الي حتى الجيونات تشارك فيها
qlq[ عدد التعليقات: 5678 ] نشر منذ 44 دقيقة
…
ولهان