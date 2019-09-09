المسحل يعلن مفاجأة سارة لجماهير الأخضر
أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، السماح لجماهير الأخضر بحضور مباراته أمام اليمن في البحرين مجانًا.
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بنظيره اليمني في المنامة، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
بندر[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 8 ساعات
مفاجأة سارة ههههههههههههه
في البحرين وقدام اليمن !! لاحول ولاقوة الا بالله
المفروض جميع مباريات المنتخب اللي بارضنا مجانيه او بسعر رمزي يامن تدعون الوطنية
وياشلة الفراج اللي ذبحتونا بسالفة ادعموا المنتخب وادعموه وهو يدخل المنصات وبالمجان طبعا هذا اذا حضر
الغامدي[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 8 ساعات
ههههههههه ياخي تضحون العالم علينا. ترى ماحد داري عنكم ولا حتى شعبكم موب جهتكم