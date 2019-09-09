المسحل يعلن مفاجأة سارة لجماهير الأخضر

ماجد محمد(صدى):

أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، السماح لجماهير الأخضر بحضور مباراته أمام اليمن في البحرين مجانًا.

ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بنظيره اليمني في المنامة، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.