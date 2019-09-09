بالفيديو.. مشهد مفجع لامرأة ترمي وليدها في مكان مهجور

موسكو(صدى):

أظهر مقطع فيديو، مشهدًا مفجعًا لأم ترمي وليدها في مكان مهجور داخل كيس بلاستيك.

وأوضح الفيديو، امرأة وهي تحمل طفلا رضيعا داخل كيس بلاستيكي، ثم تتركه في منطقة غير مأهولة خلف محل تجاري.

وبيّن الفيديو المرأة الروسية، الأم وهي تعود مرة أخرى إلى طفلها لمراجعة نفسها؛ لكنها تتركه وتمشي مرة أخرى.

وألقت السلطات القبض على الأم للتحقيق معها، فيما تم نقل الطفل إلى المستشفى مصابًا بانخفاض شديد في حرارة الجسم.