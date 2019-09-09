انتحار سيدة خوفا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لندن(صدى):

قررت سيدة إنهاء حياتها؛ خوفًا من الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لتعد هذه واقعة فريدة من نوعها في التاريخ.

وأعلنت طبيبة شرعية في إحدى المقاطعات البريطانية انتحار السيدة فرانس ماري لويز ديفيس صاحبة الـ76 عامًا، وهي فرنسية النشأة وعاشت في بريطانيا مع زوجها الإنجليزي لنحو 50 عامًا على العودة معه إلى بلدها.

وفي ظل أزمة بريكست القائمة خلال الفترة الحالية، عانت السيدة فرانس من الخوف والقلق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومدى تأُير ذلك على خططها للعودة للديار، إذ عانت من الاكتئاب.

وأكدت الطبيبة الشرعية في مقاطعة جلوسترشير الإنجليزية، أن ” فرانس ” لديها تاريخ مع مرض الاكتئاب وتعرضت لالتهاب رئوي أضعف قدرتها على الحركة، بالإضافة إلى شعورعا بالحزن الشديد على وفاة حيوانها الأليف وخوفها من ” بريكست ” ، ما أدى لإنتحارها.