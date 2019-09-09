أهان خامنئي.. إيران تسجن ناشطًا على مواقع التواصل 35 عامًا

طهران(صدى):

أصدرت محكمة بمدينة بافق التابعة لمحافظة يزد وسط إيران، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 35 عامًا مع النفي إلى مدينة نيكشهر بمحافظة سيستان وبلوشستان بحق ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأوضح محمد مقيمي محامي الناشط عباس نوري شادكام، أنه تم ضبط موكله في عام 2017، واتهمته المحكمة الثورية بتهمة سب النبي محمد، والتحريض ضد النظام، وإهانة القائد المرشد علي خامنئي.

ولفت إلى أنه تم بعد الدفاع عنه تبرئته لاحقًا من تهمة سب النبي محمد.

وتابع المحامي في تصريحات إذاعية : ” وجهت لنوري شادكام في نهاية المطاف تهمة إهانة النبي داود، والتطاول على السيدة الزهراء بنت سيدنا محمد، والتطاول على النبي موسى، والسيدة خديجة، والزعيم الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي ما أدى إلى عقوبة السجن لمدة 35 عامًا مع نفيه خارج مدينته باق إلى مدينة نيكشهر في إقليم سيستان بلوشستان “.

وقال المحامي مقيمي، إن عباس نوري شادكام يعمل كمهندس مدني، وأنشأ مجموعتين على الإنترنت في تطبيق (تيلغرام وواتساب)، وعلى الرغم من أنه لم يكتب أي شيء بنفسه، إلا أنه كان مسؤولًا عن تأسيسهما.