رئيس بلدية يشارك في أعمال نزح مياه الأمطار (صور)

عادل الحربي(صدى):

شارك رئيس بلدية مركز القفل بالحد الجنوبي، محمد حسن، في نزح مياه الأمطار التي هطلت بغزارة من المنازل المتضررة.

واستنفرت البلدية إماكنياتها لمواجهة تجمعات المياه، وعملت بلدية القفل على نشر الفرق التابعة لها ممثلة بقسم الطوارئ والكوارث، لنزح المياه.

وقامت الفرق الميدانية بنزح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة ونشر المعدات لشفط تجمعات المياه ، و متابعة الطرق المغلقة، وإعادة فتحها وتمهيدها للمارة، والمساهمة في ردم وتجفيف أي مستنقع خلفته مياه الأمطار.

وصرّح رئيس البلدية، بأن الجهود بدأت من اللحظة الأولى لهطول الأمطار، ودعمت البلدية كوادرها بالمعدات والآليات لنزح أي تجمعات للمياه سواء في المركز أو ما يتبعه من قرى.