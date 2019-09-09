أنباء عن إعفاء داوود الشريان من منصبه
انتشرت أنباء عن إعفاء الإعلامي داوود الشريان من رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون، وتكليف خالد الغامدي بدلًا منه.
يذكر أن الحساب الرسمي لبرنامج داوود الشريان، كان قد أعلن في مطلع الشهر الجاري، عن عودة البرنامج قريبًا.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5860 ] نشر منذ 6 ساعات
دي الإشاعة اللي اتمني تكون صحيحة
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 5 ساعات
حتي لو تغير ماراح يتغير شي لانهم يمشون علي حسب المطلوب منهم فقط
الغامدي[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 5 ساعات
وش هوووله تعفونه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5291 ] نشر منذ 4 ساعات
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غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5291 ] نشر منذ 4 ساعات
عقبال الي في بالي
عبدالرحمن سراج منشي[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 4 ساعات
لقد ذاع صيته عندما كان يقدم برامج تلامس نبض المواطنين وكانت له شعبية ليس لها مثيل . وعندما تولى منصبا مرموقا في هيئة الاذاعة والتلفزيون لم يكن مرحبا به من قبل بعض العاملين
لقسوة قراراته
الواقع[ عدد التعليقات: 7255 ] نشر منذ 3 ساعات
عادي جدا لا غرابه في الموضوع ناس ترحل وناس تاتي هي الدنيا كذا يبقى فقط الذكر والسماعة الطيبة عن الإنسان
qlq[ عدد التعليقات: 5678 ] نشر منذ 42 دقيقة
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ذروتة الثامنة