أنباء عن إعفاء داوود الشريان من منصبه

علي القحطاني(صدى):

انتشرت أنباء عن إعفاء الإعلامي داوود الشريان من رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون، وتكليف خالد الغامدي بدلًا منه.

يذكر أن الحساب الرسمي لبرنامج داوود الشريان، كان قد أعلن في مطلع الشهر الجاري، عن عودة البرنامج قريبًا.