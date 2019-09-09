تفاصيل جديدة.. هيفاء وهبي بشكل جديد في عقد الخواجة

أميرة خالد(صدى):

تواصل هيفاء وهبي الاستعداد لأداء دورها في فيلم ” عقد الخواجه ” الذي ينتجه مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

وكشفت مصادر مقربة من هيفاء وهبي تفاصيل دورها الجديد في عقد الخواجة.

وقالت المصادر إن دور هيفاء مختلف كليًا عن ما سبق لها تقديمه؛ فلأول مرة ستخوض تجربة ” الأكشن “ بالمشاركة مع الفنان أحمد الفيشاوي.

وتعكف الفنانة اللبنانية حاليا على خوض تدريبات شاقة في النادي الرياضي، حيث تجري تمرينات لياقة تحت إشراف مدرب خاص بها، حتى تصبح جاهزة تمامًا لتصوير أحداث الفيلم.

وأشارت إلى أنه خلال الأسبوع الجاري ستنتهي تمامًا كل التفاصيل الخاصة بالتعاقدات مع باقي النجوم المشاركين بالفيلم، على أن يبدأ التصوير في القاهرة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وفيلم عقد الخواجة قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.