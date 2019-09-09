سامي الجابر يعتذر عن حضور حفل الفيفا
اعتذر الكابتن سامي الجابر، نجم المنتخب الوطني السابق، عن حضور حفل إعلان جوائز الفيفا.
وقال ” الجابر ” : ” الأسبوع الأخير من الشهر الحالي يشهد حفل إعلان جوائز الفيفا وبعده بثلاثة أيام يعقد اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين ” .
وأضاف: ” للأسف الارتباطات العملية هذا الشهر لا تسمح لي بتلبية الدعوة المقدمة للحضور والمشاركة ” .
نصروي قديم[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 9 ساعات
خف علينا يا ميسي مادرو عنك حضرت ولا ماحضرت حفل الفيفا
خشم بخاري[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 9 ساعات
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