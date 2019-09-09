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سامي الجابر يعتذر عن حضور حفل الفيفا

سامي الجابر يعتذر عن حضور حفل الفيفا
ماجد محمد(صدى):

اعتذر الكابتن سامي الجابر، نجم المنتخب الوطني السابق، عن حضور حفل إعلان جوائز الفيفا.

وقال ” الجابر ” : ” الأسبوع الأخير من الشهر الحالي يشهد حفل إعلان جوائز الفيفا وبعده بثلاثة أيام يعقد اجتماع لجنة أوضاع اللاعبين ” .

وأضاف: ” للأسف الارتباطات العملية هذا الشهر لا تسمح لي بتلبية الدعوة المقدمة للحضور والمشاركة ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1176 ] نشر منذ 9 ساعات

خف علينا يا ميسي مادرو عنك حضرت ولا ماحضرت حفل الفيفا

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