اقتصادي: توصية صندوق النقد برفع القيمة المضافة غير ملزمة

عادل الحربي(صدى):

علّق المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، على توصية صندوق النقد الدولي برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.

وقال ” الشهري ” : ” الصحيح هو خفض الضريبة سنويا ١في المائة حتى تصل إلى ٢ ٪؛ لتحفيز النمو بطريقة عكسية، أما توصية صندوق النقد تعتبر عبء إضافي على القطاع العائلي وعلينا عدم الوقوع في هذا الفخ ” .

كما أكد المستشار الاقتصادي، أن هذه التوصية غير ملزمة للمملكة.

وأوصى صندوق النقد الدولي حكومة المملكة، برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.

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