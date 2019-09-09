اقتصادي: توصية صندوق النقد برفع القيمة المضافة غير ملزمة
علّق المستشار الاقتصادي أحمد الشهري، على توصية صندوق النقد الدولي برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.
وقال ” الشهري ” : ” الصحيح هو خفض الضريبة سنويا ١في المائة حتى تصل إلى ٢ ٪؛ لتحفيز النمو بطريقة عكسية، أما توصية صندوق النقد تعتبر عبء إضافي على القطاع العائلي وعلينا عدم الوقوع في هذا الفخ ” .
كما أكد المستشار الاقتصادي، أن هذه التوصية غير ملزمة للمملكة.
وأوصى صندوق النقد الدولي حكومة المملكة، برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10%.
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بسيط123[ عدد التعليقات: 204 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا اله الا الله ..قلناها مراراً لم يجعل الله في حرام بركة ولا نمو …والله إن اكل اموال الناس بالغصب وبالفرض الاجباري عليهم ما هو الا مهلكة وظلم وغبن ..اسأل الله العلي القدير أن يرفع عن عباده الأغلال والاوزار…لا حول ولا قوة الا بالله..الموضوع كأنه بالون اخنبار وجس نبض ، الله المستعان بس..