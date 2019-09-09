زوجان يستغلان خطأ مصرفي وينفقان 107 دولار في أسبوعين

واشنطن(صدى):

يواجه زوجان أمريكيان اتهامات بسرقة أكثر من 107 آلاف دولار (87 ألف استرليني) بعدما سحبا وأنفقا هذا المبلغ الذي أودع بالخطأ في حسابهما المصرفي.

وقالت الشرطة الأمريكية في بيان إعلامي ، إن الزوجين سحبا الأموال التي أودعت في حسابهما يوم الـ 31 من شهر مايو الماضي نتيجة خطأ من أحد موظفي البنك الخاص بهما ، وبدلاً من اتصالهما بالبنك لإبلاغه بالواقعة، قرر الزوجان إنفاق المبلغ بأكمله على أشياء قاما بشرائها خلال أسبوعين .

واشتريا مركبة دفع رباعي وعربة ومقطورة سيارة، فضلاً عن سداد بعض الفواتير وإصلاح السيارة وقيامهما كذلك بشراء بعض اللوازم بشكل نقدي وقيامهما بتسليف بعض الأصدقاء المحتاجين 15 ألف دولار.

وفور علم البنك بذلك الخطأ، بادر بتحويل مبلغ 120 ألف دولار للحساب الصحيح، وبعدها تم الاتصال بالزوجين لإرجاع مبلغ الـ107 آلاف دولار الذي سحباه، وبعد عدة محاولات ومفاوضات لم يعد يتجاوب فيها الزوجان مع البنك، تم اللجوء للقضاء وها هما يواجهان الآن اتهامات مرتبطة بتورطهما في جناية سرقة.