بالفيديو.. الصحة تحذر من المشروبات الغازية : تجعلك عرضه للإصابة بالأمراض
حذرت وزارة الصحة ، في مقطع فيديو توعوي من أضرار المشروبات الغازية على الجسم وتسببها في الإصابة بعدد من الأمراض مثل السكري والضغط وهشاشة العظام .
وقال الفيديو، في البداية يجب أن نعلم أن المشروبات الغازية لا تمتلك أي فوائد غذائية ، وتحتوي على مواد حافظة ومكملات صناعية والكثير من السكر الضار والمخل بالتوازن الغذائي ، فبعد تناولها بـ 20 دقيقة نسبة السكر العالية بها تٌرهق البنكرياس وتجعله يفرز الأنسولين ، وبعد نصف ساعة تتحول السكريات لدهون مخزنة وبهذا يزيد الوزن ويٌصبح الجسم عرضة لداء السكري ، وهذا لا يقل خطر عن الكافيين ومع الزمن تٌصيب من يتناولها بالضغط كمرض مزمن .
وتابع ، للمشروبات الغازية تأثير سلبي على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة وهذا يؤدي إلى هشاشة العظام ، وتساءل مقدم الفيديو : هل بعد ذلك لا تفكر باستبدالها بشئ أفضل ؟ .
هل لازلت تشرب المشروبات الغازية؟
pic.twitter.com/PHg0KHouFn
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) September 9, 2019
الواقع[ عدد التعليقات: 7252 ] نشر منذ 32 دقيقة
خففها بالماء والثلج خل نسبة المشروب الغازي 15 في المية وتنحل المشكلة وأفضل مشروب