بالفيديو.. الصحة تحذر من المشروبات الغازية : تجعلك عرضه للإصابة بالأمراض

علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة الصحة ، في مقطع فيديو توعوي من أضرار المشروبات الغازية على الجسم وتسببها في الإصابة بعدد من الأمراض مثل السكري والضغط وهشاشة العظام .

وقال الفيديو، في البداية يجب أن نعلم أن المشروبات الغازية لا تمتلك أي فوائد غذائية ، وتحتوي على مواد حافظة ومكملات صناعية والكثير من السكر الضار والمخل بالتوازن الغذائي ، فبعد تناولها بـ 20 دقيقة نسبة السكر العالية بها تٌرهق البنكرياس وتجعله يفرز الأنسولين ، وبعد نصف ساعة تتحول السكريات لدهون مخزنة وبهذا يزيد الوزن ويٌصبح الجسم عرضة لداء السكري ، وهذا لا يقل خطر عن الكافيين ومع الزمن تٌصيب من يتناولها بالضغط كمرض مزمن .

وتابع ، للمشروبات الغازية تأثير سلبي على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة وهذا يؤدي إلى هشاشة العظام ، وتساءل مقدم الفيديو : هل بعد ذلك لا تفكر باستبدالها بشئ أفضل ؟ .