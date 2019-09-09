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بالفيديو.. الصحة تحذر من المشروبات الغازية : تجعلك عرضه للإصابة بالأمراض

بالفيديو.. الصحة تحذر من المشروبات الغازية : تجعلك عرضه للإصابة بالأمراض
علي القحطاني(صدى):

حذرت وزارة الصحة ، في مقطع فيديو توعوي من أضرار المشروبات الغازية على الجسم وتسببها في الإصابة بعدد من الأمراض مثل السكري والضغط وهشاشة العظام .

وقال الفيديو، في البداية يجب أن نعلم أن المشروبات الغازية لا تمتلك أي فوائد غذائية ، وتحتوي على مواد حافظة ومكملات صناعية والكثير من السكر الضار والمخل بالتوازن الغذائي ، فبعد تناولها بـ 20 دقيقة نسبة السكر العالية بها تٌرهق البنكرياس وتجعله يفرز الأنسولين ، وبعد نصف ساعة تتحول السكريات لدهون مخزنة وبهذا يزيد الوزن ويٌصبح الجسم عرضة لداء السكري ، وهذا لا يقل خطر عن الكافيين ومع الزمن تٌصيب من يتناولها بالضغط كمرض مزمن .

وتابع ، للمشروبات الغازية تأثير سلبي على امتصاص الأملاح والمعادن المهمة وهذا يؤدي إلى هشاشة العظام ، وتساءل مقدم الفيديو : هل بعد ذلك لا تفكر باستبدالها بشئ أفضل ؟ .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7252 ] نشر منذ 32 دقيقة

خففها بالماء والثلج خل نسبة المشروب الغازي 15 في المية وتنحل المشكلة وأفضل مشروب

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