وظائف شاغرة للجنسين في هيئة المحامين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الهيئة السعودية للمحامين بالتعاون مع صندوق ” هدف ” ، باب التقديم إلى عدة وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل بالهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف متاحة من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” ، وعبر برنامج تمهير ” التجريب على رأس العمل ” ، تحت مسمى مُصمم جرافيك ” وظيفتان ” .

ويتمثل وصف التدريب في تطوير الأفكار الإبداعية والمفاهيم لتوصيل الرسالة المطلوبة بوسائل الجرافيك، ووضع المخططات العامة وتصميم الإنتاج للإعلانات والمجلات وتقارير الشركات وغيرها من وسائل الإعلام المنشورة.

والمهام التدريبية، كالتالي:

1- تسليم المنتج النهائي للعميل وجمع الملاحظات وإدراجها.

2- تطوير مفاهيم التصميم العامة لتناسب احتياجات العميل، وبلورة أسلوب يتماشى مع الصورة والوضع المرغوبين.

3- تقديم المشورة الفنية بما يتماشى مع مفاهيم التصميم العامة، وتقديم المشورة بشأن المتطلبات الأسلوبية، مثل الألوان والصور ونمط النص والمخطط، لتوصيل الرسالة.

4- التنسيق مع مالك التصميم ” عملاء محليون أو خارجيون ” لفهم الرسالة المراد نقلها، وتحديد المتطلبات، والاتفاق على المنتج النهائي.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص ” التصميم ” ، وألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

وأضافت أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهرالسابقة، وألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح بدءًا من اليوم الإثنين بتاريخ 1441/01/10هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .