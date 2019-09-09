تحذير أمني عالي بخصوص بعض أجهزة هواوي

عادل الحربي(صدى):

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الاثنين، ملاك بعض الأجهزة من نوع هواوي، إذ أطلق تحذيرًا أمنيًا ذا مستوى عالٍ جدًا.

وأكد المركز على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن شركة هواوي أطلقت عدة تحديثات لبعض الأنواع من هواتف mate20-p30-p30pro، وبرنامج HiSuite؛ لعدم مقدرة الأجهزة المذكورة والبرنامج على التحقق من رزمة ترقية النظام Upgrade Package بشكل صحيح.

وأوضح أن هذا الأمر يؤدي إلى تراجع نظام الهاتف إلى نسخة أقدم، لذا أوضحى المركز بتحديث النسخ المتأثرة وفقًا بتوضيحات الشركة.