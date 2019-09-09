التعليم تقر تنظيما جديدا لحصص النشاط

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة التعليم، عن الموافقة على تنظيمًا جديدًا لحصص النشاط، يهدف إلى تقليص عدد ساعات الحصص في المدارس.

ويشمل التنظيم الذي أقرته الوزارة، تقليص ساعة النشاط من 4 أيام أسبوعيًا إلى 4 أيام خلال الفصل الدراسي الواحد.

وخصص التنظيم الجديد حصتين متتاليتين لكل يوم، على أن يتم توزع أيام التنفيذ على أيام الأسبوع بشرط أن لا تكون هذه الحصص الأولى أو الأخيرة وتكون في منتصف اليوم الدراسي.

كما اشترط تقديم النشاط لجميع الطلاب وفق رغباتهم وميولهم، بالإضافة إلى تكليف رائد أو رائدة النشاط في كل المدرسة مع مراعاة تخفيض النصاب بما يتناسب مع ما كُلِّف من المهام، على أن يكون قائد المدرسة مسؤولًا مباشرًا عن تنفيذ ومتابعة التنظيم الجديد.

ويتضمن دور رائد النشاط تنظيم أعمال النشاط ومتطلباته وإعداد خطة وبرنامج تنفيذي لحصص النشاط على أن تكون الفترة الزمنية بين هذه الأيام متوازنة، مع مراعاة التخصص العلمي والخبرة المكتسبة للمعلمين والمعلمات في مجال الأنشطة الطلابية.