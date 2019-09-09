للجنسين..وظائف متنوعة في الرياض والدمام والجبيل والخبر

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة باب رزق جميل للتوظيف توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل في المدن التالية (الرياض، والدمام، والخبر، والجبيل)، بالمسميات التالية (مُمثلة مبيعات، ومُحاسبة صندوق، ومُصفف أرفف، ومُمثل مبيعات).

طريقة التقديم:

– وظائف (للنساء فقط – مدينة الرياض):

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):[email protected]

-وظائف (للرجال فقط – المنطقة الشرقية):

– من خلال الرابط التالي:هنـــــــــــــا.