شركة آي بي إم توفر وظائف تقنية لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة آي بي إم (IBM) (شركة عالمية متعددة الجنسيات) عبر حسابها الرسمي ، عن توفر وظائف تقنية شاغرة (للجنسين) حديثي التخرج من حملة البكالوريوس في التخصصات التالية (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات، أمن الشبكات) أو ما يعادلها ، بمدينة الرياض.

وقالت الشركة ، أن التخصص المطلوب: درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (علوم الحاسب، هندسة الحاسب، نظم المعلومات، أمن الشبكات) أو ما يعادلها ، مٌشترطه أن يكون المتقدم أو المتقدمة حديثي التخرج (أو خبرة لا تتجاوز 6 أشهر).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم بدأ اليوم الإثنين 2019/09/09م وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب ، لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

اضغط هنا