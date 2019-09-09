سقطت من سيارة والدها.. رضعية تزحف في شارع مظلم تثير الرعب (فيديو)
أثارت رضيعة الرعب بعد استقبال الشرطة تنبيه يفيد بأن رضيعة تزحف في شارع مظلم في وقت متأخر من الليل، قرب إحدى الغابات جنوبي الهند.
وقالت وسائل الإعلام الهندية إن الطفلة التي تبلغ عامًا واحدًا سقطت من سيارة دفع رباعي كانت تقلها وعائلتها قرب غابة بولاية كيرلا، لتعيش لحظات رعب غير مسبوقة.
وأظهرت كاميرا مراقبة تابعة لمكتب يشرف على مدخل الغابة، لحظة سقوط الطفلة من السيارة، ولاحقا يظهر زحفها وحيدة في الشارع المظلم.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43340 ] نشر منذ 8 ساعات
بسم الله الرحمن الرحيم