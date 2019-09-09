معرض جسفت الجبيل يفتح ابوابه للعائلات بنادي الجبيل

محمد بن طحيطح(صدى):

يشهد المعرض التشكيلي، الذي تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) فرع الجبيل، بالتعاون مع نادي الجبيل الرياضي، حضور العائلات لأول مره في تاريخ النادي الرياضي، حيث ينطلق خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر 2019، تحت رعاية محافظ الجبيل عبدالله العسكر، وذلك بمقر نادي الجبيل.

وقد اكتملت مشاركات المعرض التي وصلت إلى 100 عمل فني لـ 49 فناناً، يمثلون مختلف مجالات الفنون التشكيلية، وتتنوع أعمالهم ما بين لوحات تشكيلية ومنحوتات ومجسمات وصور فوتوغرافية، جميعها تعبر عن التنوع الفني في الأساليب والتقنيات والمدارس، كما يحتضن المعرض تجارب فنية متنوعة لفنانين من السعودية ومصر والأردن وفلسطين وباكستان والهند جميعهم أعضاء جسفت الجبيل.

بدورها أوضحت مدير جسفت الجبيل نادية العتيبي أن المعرض التشكيلي تبرز أهميته لدى الفنانين، كونه أول نشاط فني يحتضن هذا التنوع الفني الفريد، لفنانين يشاركون من 6 دول، يملؤهم الزهو والفخر بهذه الإنطلاقة، وتجمعهم لغة الفن، تحت هوية الإبداع، سعياً لتعزيز القيم الجمالية، وتنمية الحركة التشكيلية، وبناء الوعي الفني للمجتمع.

وأشارت إلى أن المعرض لا يقتصر على عرض أعمال الفنانين المشاركين، فهناك ورش تدريبية تستهدف الصغار من عمر 8 إلى 12 سنة، يقدمها مرسم جسفت وهو منصة تفاعلية يطلقها الفرع، بهدف تطوير المواهب الفنية عبر العديد من الورش التدريبية في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، وتستهدف جميع الفئات العمرية، وينفذها نخبة من الفنانين التشكيليين من أعضاء الجمعية.

من جانبه أكد أمين عام نادي الجبيل الرياضي أحمد الخنيني أن مجلس الإدارة الجديد يعمل على تهيئة النادي لجعله بيئة صديقة للمجتمع، من خلال دعم وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة، التي تهدف لخلق مناخ ترفيهي يجذب جميع أفراد الأسرة، موضحاً بأن العمل جاري لتحسين المنشأة من صيانة وتجديد لبعض المرافق، إضافة لإنشاء مرافق أخرى تخدم مرتادي النادي من فئات المجتمع، مضيفاً بأن معرض جسفت الجبيل التشكيلي سيكون بداية لإستقبال العائلات لمقر النادي، يتبعه أنشطة وفعاليات مجتمعية.