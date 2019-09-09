بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول شرق محايل عسير

أبها(صدى):

شهد عدد من مدن ومحافظات منطقة عسير، عصر اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية.

ووثق مقطع فيديو التقطه مواطن، هطول الأمطار بغزارة على الحماطة شرقي محايل عسير، كما هطلت أمطار على أحد رفيدة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

وتضمن التنبيه كل من ” أبها، محافظات خميس مشيط، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، محايل، بارق، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، سراة عبيده، طريب، وظهران الجنوب ” .