صندوق النقد الدولي ينصح بزيادة القيمة المضافة إلى 10% في المملكة

علي القحطاني(صدى):

وجه صندوق النقد الدولي، نصيحة إلى المملكة بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% بدلاً من النسبة الحالية المقدرة بـ5%.

جاء ذلك نقلًا عن وكالة ” رويترز ” للأنباء، حيث ذكرت على لسان مسؤولين في الصندوق، أنه يجب على المملكة تشديد السياسة المالية في ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

يذكر أن المملكة كانت قد فرضت ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في يناير من العام الماضي لتحسين العائدات المحققة من مصادر غير نفطية بعد أزمة هبوط أسعار النفط وتأثيره على العائدات في عام 2014.