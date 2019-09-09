صندوق النقد الدولي ينصح بزيادة القيمة المضافة إلى 10% في المملكة
وجه صندوق النقد الدولي، نصيحة إلى المملكة بدراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% بدلاً من النسبة الحالية المقدرة بـ5%.
جاء ذلك نقلًا عن وكالة ” رويترز ” للأنباء، حيث ذكرت على لسان مسؤولين في الصندوق، أنه يجب على المملكة تشديد السياسة المالية في ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.
يذكر أن المملكة كانت قد فرضت ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في يناير من العام الماضي لتحسين العائدات المحققة من مصادر غير نفطية بعد أزمة هبوط أسعار النفط وتأثيره على العائدات في عام 2014.
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين
استعد أيها المواطن الغلبان
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2032 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا خبر خطير جداً الله يكوووون في عوننا يارب ارحمنا برحمتك الواسعة 😑🙈 ارحمونا تكفوووووووون 💔😰
عابر ولكن[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 2 ساعتين
تلميح
حمد الصالح[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 2 ساعتين
يارب رحمتك
شفتوا البشير في المحكمه ويش قال فضح MBS
يقول ارسل شنطة فيها 25 مليون دولار
هذا من الضرايب اللي ندفعها
mutrafi_h[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
خراب بيوت كل شي يرتفع والراتب على ماهو علية والمرور نازل بلمواطن شورما كل لفة يقص .
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 2 ساعتين
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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لا حول ولا قوة إلا بالله
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اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عباس[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
توصية خبيثة المقصد منها أثارة المواطن وضغطة حتى يخرج عن طوره , زيادة على الضغط الحالي في ارتفاع المعيشة والوقود وفواتير الخدمات الكهرباء التي وصلت أسعار قياسية لم تصلها من قبل وكذلك المياه.
algernaas4[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لايجزاك خير ياصندوق الفقر الدولي
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3098 ] نشر منذ 1 ساعة
ينطم البنك الدولي وياكل تبن , اذا قيل فلان تأبط شرا فهذا هو المقصود تحديدا, البنك الدولي لن يخسر من جيبه شيئا المواطن هو الذي سيعاني الأمرين
حمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
جميع الرؤساء العرب الذين سقطو كان لسبب ارتفاع تكلفة المعيشة والفقر ثارت الشعوب على حكامها.
زائر[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 57 دقيقة
الغبي من راح يزيدها ويدخل نفسه في مشكلة كبيرة
ماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
وزارة المالية ترحب بتقرير صندوق لنقد الدولي،،، أستعد ايها المواطن بزيادة الضريبة المضافة الى ١٠٪
مغرد[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 56 دقيقة
علينا الا ننساق ورا صندوث النقد الدولى ونقع فى الفخ المفروض تنزل الضريبه مو ترتفع
استغفر الله[ عدد التعليقات: 1014 ] نشر منذ 54 دقيقة
ما اقول الا الله يصبرنا ونحن معك في نقصان او زيادة بس تكفوووو ساعدون من شر الكهرباء والماء …
مغرد[ عدد التعليقات: 1004 ] نشر منذ 53 دقيقة
الظاهر الى فى صندوق النقد الدولي اخوانيه
ابو معاذ[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 50 دقيقة
عارفين هذا الشيء بيوصل عام 2025 الى 15 بالمئة الي عنده حساب المواطن بيرتفع دبل والي راتبه عالي يحمد ربه ما بتفرق عليه واجد
المسكين الأجنبي بيرتفع عليه وما بيقدر يعيش
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك والله يبارك للسعوديين في خيرهم
عبدالله مكافح الفساد[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 47 دقيقة
زيادة الضريبة ستكون في مصلحة المواطن على المدى البعيد ان شاء الله ..
ولا استبعد في نهاية 2027 ستصل لقمتها ان شاء الله وهي 15% اسوة في الدول الاخرى .
الواقع[ عدد التعليقات: 7252 ] نشر منذ 38 دقيقة
صندوق النقد الدولي الخبيث زارع الفقر وعرابه
ابو حرب[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 24 دقيقة
خذو الراتب كله وريحونا