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بالفيديو.. خبيرة تغذية تعلق على حالة رضيعة أجبرتها والدتها على نظام نباتي

بالفيديو.. خبيرة تغذية تعلق على حالة رضيعة أجبرتها والدتها على نظام نباتي
أميرة خالد(صدى):

علقت خبيرة تغذية الاء الفيفي، اليوم الاثنين، على حالة طفلة رضيعة أجبرتها والدتها على نظام غذائي نباتي، حيث نتج عن ذلك مشاكل عديدة في نمو الطفلة.

وقالت الخبيرة خلال لقاءها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” ، النظام ليس به رضاعة طبيعية ونظام نباتي بحت ليس به مشتقات حديد جيدة أو أي مصدر حيواني وهذا يؤثر على صحة الطفل.

وأضافت : إذا كان الشخص يريد أن يتبع نظام غذائي نباتي فعليه أن يتابع ذلك مع طبيب مختص، حتى لا يكون له نتائج سلبية.


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