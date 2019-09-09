الشركة الوطنية المتحدة للأعمال الكهروميكانيكية توفر 20 وظيفة هندسية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية المتحدة للأعمال الكهروميكانيكية المحدودة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 20 وظيفة هندسية وفنية شاغرة (للرجال)، للعمل بالمسميات التالية (مهندس ميكانيكي، ومهندس كهربائي، وفني هندسة إلكترونية) .

وأشارت إلى أن الوظائف هي :

– مهندس ميكانيكي (العدد 5 وظائف): ويشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة الميكانيكية) ، الوصف الوظيفي (دراسة المعدات والنظم الميكانيكية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي الميكانيكية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة) ، وشهادة هيئة المهندسين ، براتب 6,000 ريال.

– مهندس كهربائي (العدد 5 وظائف): ويشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة الكهربائية) ، والوصف الوظيفي (دراسة المعدات والنظم الكهربائية وتصميمها، وتقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة) ، شهادة هيئة المهندسين ، براتب 6,000 ريال.

– فني هندسة إلكترونية (العدد 10 وظائف) : ويشترط حصول المتقدم على درجة الدبلوم في الهندسة الإلكترونية أو ما يعادلها ، الوصف الوظيفي (تركيب النظم الإلكترونية والمعدات مثل الدوائر وعناصر التحكم والآلات ومراقبتها، ومساعدة مهندسي الإلكترونيات في أنشطة البحث والتطوير) ،و شهادة هيئة المهندسين ، براتب 4,000 ريال.

وقالت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/01/10هـ ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:

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