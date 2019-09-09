الشركة الوطنية المتحدة للأعمال الكهروميكانيكية توفر 20 وظيفة هندسية
أعلنت الشركة الوطنية المتحدة للأعمال الكهروميكانيكية المحدودة من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 20 وظيفة هندسية وفنية شاغرة (للرجال)، للعمل بالمسميات التالية (مهندس ميكانيكي، ومهندس كهربائي، وفني هندسة إلكترونية) .
وأشارت إلى أن الوظائف هي :
– مهندس ميكانيكي (العدد 5 وظائف): ويشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة الميكانيكية) ، الوصف الوظيفي (دراسة المعدات والنظم الميكانيكية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي الميكانيكية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة) ، وشهادة هيئة المهندسين ، براتب 6,000 ريال.
– مهندس كهربائي (العدد 5 وظائف): ويشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة الكهربائية) ، والوصف الوظيفي (دراسة المعدات والنظم الكهربائية وتصميمها، وتقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة) ، شهادة هيئة المهندسين ، براتب 6,000 ريال.
– فني هندسة إلكترونية (العدد 10 وظائف) : ويشترط حصول المتقدم على درجة الدبلوم في الهندسة الإلكترونية أو ما يعادلها ، الوصف الوظيفي (تركيب النظم الإلكترونية والمعدات مثل الدوائر وعناصر التحكم والآلات ومراقبتها، ومساعدة مهندسي الإلكترونيات في أنشطة البحث والتطوير) ،و شهادة هيئة المهندسين ، براتب 4,000 ريال.
وقالت الشركة أن التقديم بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1441/01/10هـ ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي:
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