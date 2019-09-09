شاهد.. امرأة تتزوج شجرة وتقيم حفل زفاف
أثارت فتاة بريطانية تبلغ 34 عامُا جدلا بإعلانها الزواج من شجرة في حضور أهلها.
وأقبلت الفتاة على هذا الخطوة بهدف لفت الانتباه إلى حماية البيئة؛ حيث أقامت حفل زفاف وخضعت لجلسة تصوير مثيرة للدهشة.
كما قررت الفتاة تغيير اسم عائلتها إلى اسم نوع الشجرة التي ارتبطت بها، في مبادرة تستهدف دعم حملة رافضة لإزالة حديقة بالقرب من منزلها في مقاطعة ميرسيسايد شمال بريطانيا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82132 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على نعمة الإسلام ,,
مروان منصور[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
نتمنى أن تكون هناك أخبارك تستحق النشر لاكن مثل هذا الخبر ويش هوالمهم فيه
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4543 ] نشر منذ 2 ساعتين
تحكة في احد الاغصان ..😆😆
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3667 ] نشر منذ 2 ساعتين
العقل نعمة
Zizo[ عدد التعليقات: 826 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة ليست بالعريس او العروس.. المشكلة في المملك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43328 ] نشر منذ 20 دقيقة
المملك يبغي القروش. لو اخذت قردا ماهمه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17964 ] نشر منذ 57 دقيقة
هههههههههههههههه 😂😭
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7266 ] نشر منذ 35 دقيقة
من أي نوع من أنواع التزاوج يكون هذا لفرح،،
وهل يكون زواج من دون دخله..
يامثبت العقل والدين.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43328 ] نشر منذ 22 دقيقة
حق من ربطها في الشجره ويكسر ومنها وفين ما يوجعك هلا الخباله تخرج