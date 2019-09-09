شاهد.. امرأة تتزوج شجرة وتقيم حفل زفاف

لندن(صدى):

أثارت فتاة بريطانية تبلغ 34 عامُا جدلا بإعلانها الزواج من شجرة في حضور أهلها.

وأقبلت الفتاة على هذا الخطوة بهدف لفت الانتباه إلى حماية البيئة؛ حيث أقامت حفل زفاف وخضعت لجلسة تصوير مثيرة للدهشة.

كما قررت الفتاة تغيير اسم عائلتها إلى اسم نوع الشجرة التي ارتبطت بها، في مبادرة تستهدف دعم حملة رافضة لإزالة حديقة بالقرب من منزلها في مقاطعة ميرسيسايد شمال بريطانيا.