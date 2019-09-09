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شاهد.. امرأة تتزوج شجرة وتقيم حفل زفاف

شاهد.. امرأة تتزوج شجرة وتقيم حفل زفاف
لندن(صدى):

أثارت فتاة بريطانية تبلغ 34 عامُا جدلا بإعلانها الزواج من شجرة في حضور أهلها.

وأقبلت الفتاة على هذا الخطوة بهدف لفت الانتباه إلى حماية البيئة؛ حيث أقامت حفل زفاف وخضعت لجلسة تصوير مثيرة للدهشة.

كما قررت الفتاة تغيير اسم عائلتها إلى اسم نوع الشجرة التي ارتبطت بها، في مبادرة تستهدف دعم حملة رافضة لإزالة حديقة بالقرب من منزلها في مقاطعة ميرسيسايد شمال بريطانيا.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82132 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على نعمة الإسلام ,,

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين

نتمنى أن تكون هناك أخبارك تستحق النشر لاكن مثل هذا الخبر ويش هوالمهم فيه

[ عدد التعليقات: 3667 ] نشر منذ 2 ساعتين

العقل نعمة

[ عدد التعليقات: 7266 ] نشر منذ 35 دقيقة

من أي نوع من أنواع التزاوج يكون هذا لفرح،،

وهل يكون زواج من دون دخله..

يامثبت العقل والدين.

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