تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بإلغاء رسوم تكرار العمرة
قرر وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، إلغاء رسوم تكرار العمرة، البالغة 2000 ريال ، مؤكداً في تصريحات إعلامية ، أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.
وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج .
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 11 ساعة
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