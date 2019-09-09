تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 بإلغاء رسوم تكرار العمرة

نايف السالم(صدى):

قرر وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، إلغاء رسوم تكرار العمرة، البالغة 2000 ريال ، مؤكداً في تصريحات إعلامية ، أن القرار يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 مليون معتمر، حسب بيانات وزارة الحج .