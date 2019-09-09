بالفيديو.. لحظة مطاردة عدد من المطلوبين بالرياض
ووثق مقطع فيديو لحظة مطاردة الدوريات الأمنية التابعة لشرطة الرياض، لعدد من المطلوبين الجنائيين والمخالفين لنظام الإقامة.
وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره سناب ” مناصر العسكر ” ، محاولة 3 وافدين من الجنسية الإثيوبية مخالفين، وهم يحاولون الهرب من رجال الأمن وبحوزتهم سلاح ناري و2 سلاح أبيض ” سكين ” .
وتمكنت الدورية الأمنية من محاصرتهم والقبض عليهم؛ تمهيدًا لتسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ اللازم، إذ تم العثور بحوزتهم على أسـلحة بيضاء ومواد مخدرة وبعضهم كان في حالة سكر.
وتواصل شرطة الرياض حملاتها الأمنية؛ لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والمطلوبين في قضايا جنائية بعدد من الأحياء في العاصمة.
فهد آل قنيعير[ عدد التعليقات: 470 ] نشر منذ 12 ساعة
الله ينصركم ويقويكم
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7277 ] نشر منذ 11 ساعة
قواكم الله،ياحماة الوطن والدين..
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 11 ساعة
قال الله تعالى
( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
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سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
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