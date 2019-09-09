بالفيديو.. لحظة مطاردة عدد من المطلوبين بالرياض

علي القحطاني(صدى):

ووثق مقطع فيديو لحظة مطاردة الدوريات الأمنية التابعة لشرطة الرياض، لعدد من المطلوبين الجنائيين والمخالفين لنظام الإقامة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشره سناب ” مناصر العسكر ” ، محاولة 3 وافدين من الجنسية الإثيوبية مخالفين، وهم يحاولون الهرب من رجال الأمن وبحوزتهم سلاح ناري و2 سلاح أبيض ” سكين ” .

وتمكنت الدورية الأمنية من محاصرتهم والقبض عليهم؛ تمهيدًا لتسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ اللازم، إذ تم العثور بحوزتهم على أسـلحة بيضاء ومواد مخدرة وبعضهم كان في حالة سكر.

وتواصل شرطة الرياض حملاتها الأمنية؛ لضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، والمطلوبين في قضايا جنائية بعدد من الأحياء في العاصمة.