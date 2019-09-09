تذاكر طيران لا تتجاوز 10 دولارات

سيول(صدى):

طرحت شركة طيران ” إيستار جيت ” ، وهي شركة طيران كورية منخفضة التكلفة، تذاكر بأسعار خيالية للمسافرين من كوريا الجنوبية إلى اليابان، والعكس، وذلك وسط التوتر المتزايد بين البلدين.

ووصل سعر التذكرة من العاصمة الكورية سيول إلى مدينة فوكوكا اليابانية إلى 8,38 دولارا، فيما يبلغ سعر تذكرة العودة 9,35 دولارا.

يشار إلى أن هذا السعر لا يشمل الضرائب ورسوم الوقود، إذ يصل السعر النهائي للتذكرة من فوكاكو إلى سيول، بعد إضافة تلك المبالغ، إلى 71 دولارا حيث يعد أقل بنسبة تتراوح بين 60 إلى 80% عما كان عليه قبل عام من الآن.

ويذكر أن النزاع التجاري بين البلدين بدأ في يوليو الماضي، عندما فرضت طوكيو ضوابط على صادرات كوريا الجنوبية من 3 مواد كيماوية، تستخدم لصنع رقائق الكمبيوتر، وغيرها من المواد.