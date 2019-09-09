مادونا تصدم جمهورها بشأن حفلها الجديد 

واشنطن(صدى):

تعتزم المُغنيّة الأمريكيّة مادونا، جعل حفلها الجديد خاليًا من الهواتف والكاميرات، حيث تعاونت مع فريق كامل من متعهّدي الحفلات لتنفيذ ذلك.

ومن المقرر. أنها ستقدّم فيه أغاني ألبومها الجديد ” مدام إكس “، كما استعانت بفريق كامل لمنع دخول الكاميرات والهواتف المحمولة حتى يصبح تركيز محبّيها مع غنائها وعدم إبقاء أنفسهم منشغلين بالتقاط الصّور والفيديوهات.

وبعث الفريق المختصّ رسالة إلى حاملي تذاكر الحفل: ” لن يُسمح باستخدام الهواتف المحمولة، السّاعات الذكيّة، الملحقات الذكية، الكاميرات أو أجهزة التسجيل في قاعة العرض”. وأضاف الفريق المختص أنّه سوف يُستخدم أجهزة فحص ضوئية ولن يستطع الحضور الحصول على هواتفهم غير بعد انتهاء الحفل.

وقامت مادونا بالتعاقد مع شركة ” Yondr ” لتوفير حقائب قابلة للطيّ لحفظ الهواتف المحمولة والاحتفاظ بها في أماكن مخصّصة، ليحصل عليها جمهورها بعد خروجهم من الحفل.

وأبانت الرسالة الصادرة عن الفريق متعهّد الحفلة أنّ أيّ شخص سيتمّ الإمساك به يحمل هاتف محمول أو أي من الأجهزة الممنوعة سيتمّ طرده من الحفل على الفور.