بينهم شقيقان لتميم.. فضيحة جديدة تلاحق أمراء قطر

نايف السالم(صدى):

تواصل الأقنعة تساقطها عن أمراء الأسرة الحاكمة في قطر لتكشف للعالم إرهابهم وفسادهم الذي لم يسلم منه أحد.

وفي هذا الصدد أزاح موقع ” جلوبال ووتش أناليسيس ” البريطاني بنسخته الفرنسية، في تقرير له، الستار عن فضيحة جديدة تورط فيها أربعة أمراء من الأسرة الحاكمة في الدوحة، بينهم شقيقان لتميم بن حمد أمير قطر .

وقال الموقع أن أفراد الأسرة الحاكمة متورطين في تمويل الإرهاب وأعمال إجرامية في دول مختلفة حول العالم؛ مؤكدا وجود سياسة ممنهجة لنظام الحمدين في تمويل الإرهاب، مفندة مزاعم قطرية عن وجود حالات فردية.

وأوضح الموقع أن فهد بن حمد بن خليفة آل ثاني، شقيق أمير قطر، في مقدمة الأسماء المستهدفة في التحقيقات والشكاوى الغربية، وهو معروف بميوله المتطرفة لدى جميع أجهزة الاستخبارات الغربية، ومتورط في التحقيق الذي يستهدف جمعية تمول مدرسة متطرفة (مدرسة قرآنية) في باكستان.

كما يتورط شقيق أمير قطر خالد بن حمد، في أعمال إجرامية، وهو موضوع شكوى فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 23 يوليو الماضي، لأنه أمر بالتحريض على قتل مواطنين أمريكيين، وانتهاكات القانون الأمريكي في لائحة من الجرائم.

وأشارت التقرير إلى أن ما كشفته صحيفة « التايمز » مؤخرًا بشأن فضيحة بنك الريان القطري، أثار الذعر لدى رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية القطري الأسبق، حمد بن جاسم آل ثاني، الذي تورط أيضًا في فبراير الماضي، بفضيحة بنك «باركليز» في اتهامات فساد.

وكانت الصحيفة البريطانية، قالت إن بنك الريان الذي تديره قطر، وأحد أكبر البنوك الإسلامية في بريطانيا، قام بتمويل 15 منظمة إسلامية، من بينها جمعية مدرجة على القوائم الأميركية للمنظمات الإرهابية، و4 كيانات أخرى (مسجد و3 جمعيات خيرية)، حيث لجأت هذه الكيانات لبنك الريان في أعقاب تجميد أرصدتها في البنوك البريطانية الأخرى بسبب تورطها في تحقيقات تتعلق بتمويل الإرهاب.