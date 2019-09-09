ضبط سائق يوهم الفتيات بفك الجن وينجم بالجنس

بيروت(صدى):

أحالت النيابة العامة في بيروت قضية فتاة وسائق تاكسي للمحكمة ، عقب اتهامها له

بالاحتيال عليها وأخذ أموالها عبر التنجيم ، وايهامها بمعرفة الغيب وتهديدها بفضح أمر من شأنه أن ينال من شرفها لكي يحملها على دفع المال .

وكانت وقعت الفتاة تحت تأثير خداع السائق عقب إيهامها بأنّ عليها ما يسمى “وقف الحال” ويجب فكّه وأنّه قادر على ذلك إذا استجابت لطلباته وردّت على أسئلته مهما كان نوعها.

وتحت تأثير الخداع، دفعت الفتاة الى السائق مبلغ خمسين ألف ليرة وأعطته رقم هاتفها، على أساس أن يتّصل بها في اليوم التالي لإعطائها قارورة ماء ” مباركة ” عليها شربها.

وفي لقاءها بالسائق لأخذ القارورة ، أستغل السائق تأثيره على الفتاة وراح يسألها أسئلة جنسيّة أحرجتها، ما دفعها الى النزول من السيارة والتقاط صورة لرقم لوحتها والإبلاغ عنه .