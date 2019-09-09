بمكافأة 7000 ريال.. تدريب منتهي بالتوظيف في هيئة السوق المالية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض، عن توفر تدريب منتهي بالتوظيف لحملة الدبلوم بالرياض.

وأوضحت أن مزايا التدريب هي: عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة للتمديد، يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال، أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً، تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات، تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

واشترطت الهيئة في المتقدم، التفرغ التام، أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم (مدة الدراسة لا تقل عن سنتين – أربع فصول دراسية) في تخصص السكرتارية، أن يكون سعودي الجنسية، عمره لا يزيد عن 25 سنة هجرية، اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن (20) درجة في اختبار BULATS أو تزويدنا بالاختبارات المعتمدة مثل: اختبار IELTS، اجتياز المقابلات الشخصية.

وأفادت بأن التقديم بدأ اليوم الاثنين، وينتهي عند الإكتفاء من العدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــــا .