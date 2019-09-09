طرح سيارة كيا بيجاس سيدان الجديدة في الشرق الأوسط (صور)

أميرة خالد(صدى):

يُنتظر طرح سيارة كيا بيجاس سيدان المدمجة الجديدة، للبيع هذا الشهر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

والسيارة الجديدة تعد خيار ذكي للعائلات الناشئة والشابة في المناطق الحضرية، وهي تتميز بهيئة كبيرة، وأبعاد مدمجة، ومساحة تخزين كبيرة ومقصورة رحبة.

كما تتميز كيا بيجاس بتصميم خارجي أنيق وتصميم داخلي واسع، وتم إنتاجها من قبل شركة كيا في الصين، وطرحها للبيع في العديد من الأسواق الدولية في عام 2017.

وستبدأ مبيعات السيارة تدريجياً خلال شهر أغسطس في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.