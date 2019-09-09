بالفيديو.. هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد على طريق بني سعد

عبد العزيز القثامي(صدى):

أظهر مقطع فيديو وثقه مواطن، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على طريق بني سعد جنوب الطائف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا حذرت فيه من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على محافظات أضم، الطائف، والعرضيات، وميسان.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين، من هطول الأمطار مؤكدة على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمعات المياه وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.