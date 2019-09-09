مواجهة حامية بين فيورنتينا ويوفنتوس على ملعب ” أرتيميو فراني “

نواف السالم(صدى):

يحارب فيورنتينا الإيطالي غريمه يوفنتوس من أجل الإبقاء على النجم فيديريكو كييزا، حيث يترقب عشاق الكالشيو مواجهة حامية الوطيس بين فيورنتينا ويوفنتوس على ملعب ” أرتيميو فراني ” يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

ويسعى يوفنتوس للزحف بقوة في المفاوضات مع كييزا، الذي يعتبر من أهداف السيدة العجوز منذ الميركاتو الماضي.

ويحاول فيورنتينا تجديد عقد جوهرته ورفع راتبه إلى 3,5 مليون يورو سنوياً، ويتردد في وسائل الإعلام الإيطالية نية وضع شرط جزائي في العقد قدره 90 مليون يورو.