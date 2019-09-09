زوجة تقاضي زوجها بعد اكتشافها أنه نجم أفلام إباحية
أقدمت زوجة مصرية تبلغ 20 عامًا على رفع قضية خلع ضد زوجها؛ بعد اكتشافها أنه نجم أفلام إباحية ويتلقى الأموال لكي يصور أفلاما صغيرة مع راقصات.
وقالت أمام محكمة الأسرة: ” تزوجت منذ عام من علي الذي يعمل ميكانيكا، وكان زواجا تقليديا ولكن بمرور الأيام والعشرة تعلقت به “.
تابعت : ” وأهلي كانوا يعشقونه لأني ليس لي إخوة رجال ويعتبرونه ابنهم.بعد فترة بدأت الخلافات تظهر بسبب تأخره لساعات كثيرة خارج المنزل، وأحيانا يأتي في الصباح “.
أضافت : ” بدأت اموال كثيرة تظهر معه ويقول ان مصدرها عمله إلى أن تم القبض عليه في قضية آداب وهو مع راقصات داخل شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب “.
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