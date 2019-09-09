زوجة تقاضي زوجها بعد اكتشافها أنه نجم أفلام إباحية

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية تبلغ 20 عامًا على رفع قضية خلع ضد زوجها؛ بعد اكتشافها أنه نجم أفلام إباحية ويتلقى الأموال لكي يصور أفلاما صغيرة مع راقصات.

وقالت أمام محكمة الأسرة: ” تزوجت منذ عام من علي الذي يعمل ميكانيكا، وكان زواجا تقليديا ولكن بمرور الأيام والعشرة تعلقت به “.

تابعت : ” وأهلي كانوا يعشقونه لأني ليس لي إخوة رجال ويعتبرونه ابنهم.بعد فترة بدأت الخلافات تظهر بسبب تأخره لساعات كثيرة خارج المنزل، وأحيانا يأتي في الصباح “.

أضافت : ” بدأت اموال كثيرة تظهر معه ويقول ان مصدرها عمله إلى أن تم القبض عليه في قضية آداب وهو مع راقصات داخل شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب “.