الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

وما زالت التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق المملكة.