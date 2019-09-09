أول تعليق لإليسا على لقطة مؤثرة في حفل زفاف عروسين بلبنان  

بيروت(صدى):

عبرت المطربة اللبنانية إليسا عن إعجابها بلقطة جمعت بين عروسين، ما دفعها لمشاركتها مع معجبيها والتعليق عليها.

وتبين أن المقطع المصور من حفل زفاف عروسين بلبنان، حيث بدت خلاله العروس أثناء رقصها مع زوجها، رغم جلوسه على كرسي متحرك، على أنغام أغنية لإليسا.

وأعربت إليسا عن تأثرها بهذا المشهد، معلقة عليه عبر حسابها على موقع ” تويتر ” : ” كتير تأثرت بهالفيديو وبهالعرسان يللي واضح قدي بيحبو بعض. قالولي إنو بمنطقة برجا بالشوف “.

وأوضحت: ” الله يهنيهن بحبن اللي تخطى كل شي ليكون درس بالحب “.

وكانت المغنية اللبنانية إليسا أعلنت في شهر أغسطس/آب، قرارها باعتزال العمل الفني، في خطوة مثلت صدمة لعشاقها.