5 وظائف شاغرة في شركة مراكز الاتصال

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مراكز الاتصال، عن توفر 5 وظائف شاغرة للجنسين؛ للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية ” أخصائي توظيف، ومُحاسب ” .

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات الموضحة أعلاه، ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص، أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وبدأ التقديم اليوم الاثنين، إذ يمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الروابط التالي هنـــــــــــــــــا و هنــــــــــــــــــا .