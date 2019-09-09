كشف غموض رقم رياضي حيّر العلماء 65 عامًا

واشنطن(صدى):

عُرف الرقم 42 بأنه مثابة الإجابة عن سؤال الحياة والكون وكل شيء في دليل ” هيتشكر للمجرة ” : سلسلة الخيال العلمي الكوميدي التي أنشأها دوغلاس آدمز.

وأصر المعد الراحل دوغلاس آدمز على أنه اختار الرقم عشوائيا لسلسلة رواياته عن الخيال العلمي، إلا أن 42 كان في الواقع محيرا لعلماء الرياضيات.

وظلت الحلقة الأخيرة بعيدة المنال في مسألة الرياضيات المعروفة باسم ” المعادلة الديفونتية ” ، وهي معادلة حدودية في متغيرات متعددة تكون حلولها أعدادا صحيحة، أو يبرهن على استحالة ذلك.

وتضمن السؤال الذي يحير علماء الرياضيات، على الشكل التالي: هل يمكن جعل جميع الأرقام تصل إلى 100 من مجموع 3 مكعبات؟. ويُعبّر عن ذلك في التدوين الرياضي، مثل k = x(cubed) + y(cubed) + z(cubed).

ويمكن القول إن بعض الأرقام سهلة- على سبيل المثال، يمكن كتابة الرقم 29 بهذه الطريقة: 3³ + 1³ + 1³ / (27 + 1 + 1)، وثبت أن أرقاما أخرى مثل: 4 و5 و13 و14 لا يوجد لها حل.

و قام فريق البحث بقيادة جامعة ” بريستول ” ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، بكشف غموض هذا اللغز الرياضي المحير، حيث استخدم البروفسور أندرو بوكر، بالتعاون مع أستاذ الرياضيات في معهد ماساتشوستس، أندرو سوذرلاند، محرك Charity(الذي يستخدم الطاقة من أكثر من 500 ألف كمبيوتر منزلي.

وتوصلوا إلى الإجابة، التي استغرقت أكثر من مليون ساعة من الحساب لإثباتها، وهي: X = -80538738812075974 وY = 80435758145817515 وZ = 12602123297335631.