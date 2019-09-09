بالصور.. الكشف عن تفاصيل كونتيننتال GT مع إطلاق نسخة V8 الجديدة

لندن(صدى):

كشفت Bentley عن التفاصيل الكاملة لطراز GT V8 الجديد من سيارتها Continental GT الرائدة، وغيرها من المواصفات والتجهيزات الجديدة التي تم إطلاقها عبر طرازات العام الجديدة للسيارة.

وتم تجهيز طراز هذا العام من سيارة Continental GT W12 بسقف زجاجي بانورامي جديد، في حين تتوفّر الآن كافة طرازات Continental GT بخيارات أنيقة أخرى مثل لمسات ألياف الكربون عالية اللمعان في الواجهة الأمامية والأبواب الجانبية داخل المقصورة لتعزيز طابع الرفاهية الذي تشتهر به Bentley.

ويتميّز السقف الزجاجي البانورامي بإضفاء تجربة ورؤية ممتعة للركّاب من منظور جديد خلال رحلاتهم الاستثنائية داخل المقصورة التي تعكس مدى براعة وحرفية علامة Bentley. ويتوفّر السقف الجديد حصرياً على طرازات Continental GT W12 كوبيه مقابل سعر يبدأ من 3,150 جنيه إسترليني.

تم تجهيز Continental GT V8 بمحرك سعة 4.0 لتر من الجيل الجديد يعمل بنظام الشاحن التوربيني التوأمي ويولّد قوّة 542 حصانًا (550 حصان كبح) و568 رطل-قدم (770 نيوتن-متر) من عزم الدوران. ويجمع المحرّك الجديد بين القوة الهائلة والكفاءة العالية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تميّزه بهدير محرك V8 مميز بالرغم من وجود نظام العادم رباعي الأنابيب الأنيق.

يُذكر أنه قد تمّ تصميم وهندسة الجيل الثالث من سيارة Continental GT V8 بنسختي كوبيه والمكشوفة وتصنيعها يدويّاً بمدينة ’كرو‘ في بريطانيا العظمى. ويجمع الطراز الفريد ما بين الأداء التفاعلي مع السائق والتصميم الجذّاب والتكنولوجيا المتطورة.