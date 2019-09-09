العثور على الجد الأكبر لـ آيفون في قبر فتاة

وكالات(صدى):

وجد علماء الآثار قطعة آثرية ضخمة أطلقوا عليه أنه الجد الأكبر لأجهزة آيفون، فهو آيفون أثري وغير عادي يُقدره عمره بأكثر من 2137 عام.

وعثر العلماء على هذا الآيفون الأثري في قبر فتاة شابة في موقع دفن أطلق عليه اسم ” أتلانتس الروسي “، ويٌعتقد أن هذه الفتاة كانت مصممة أزياء في ذلك الحين وتُدعى ” ناتاشا “.

ويعود القبر إلى فترة إمبراطورية شيونغنو القديمة، وهي أمة من الشعوب البدوية كانت تسكن سهول شرق آسيا في الفترة من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى أواخر القرن الأول الميلادي.

وأكد العلماء أن هذه القطعة الأثرية تشبه الهاتف الذكي بشكل كبير، وهي عبارة عن قطعة مصنوعة من صخور الأحجار الكريمة السوداء ومطعمة بالأحجار شبه الكريمة، فهي مجرد ” إبزيم ” حزام مزخرف.

كما أشاروا إلى أن دفن ناتاشا مع آيفون أثري يعود لعصر الهونو ” الشيونغنو ” يُشكل أحد أكثر الأمور إثارة للاهتمام في هذا الموقع.