” الدعم والمشاركة “.. طرق تجعلك بطلًا في عين زوجتك

أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء نصائح للرجل ليصبح بطلاً على أرض الواقع في عين المرأة، مؤكدين أن الرجل يجب أن يكون مُحبًا وعطوفًا، وموجودًا دائمًا، وأن يكون متعاونًا.

كما أكد الخبراء أن الرجل يجب أن يقدم يد العون لمن يحتاجها، فهذا ما سوف يجعله شخصية استثنائية ومميزة في أعين الجميع لاسيما الفتيات والنساء.

وأوضح الخبراء ضرورة أن يشارك الزوج زوجته شارك زوجتك في كل شئ وأيضًا الابناء، فذلك يكون مميزًا عند المرأة.

ومن الضروري أن تكون السند والدعم، أن تكون الشخص الذي تلجأ إليه دائمًا عندما تواجه مشكلة، الحضن الذي يحتويها عندما تبكي.

ويجب أن يمنح الزوج زوجته وقتًا للاستماع إليها والاهتمام بها، وأن يقدر ما تفعله له، فذلك سوف يجعلك بطل في عين المرأة.