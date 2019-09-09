بعد حربهما.. صورة نادرة لأحلام وأصالة تشعل انستجرام

أميرة خالد(صدى):

قرر جمهور كلا من الفنانة أصالة وأحلام التخل والتعليق على أزمتهما التي اشتعلت مؤخرًا واستمر فيها تبادل الكلمات السيئة.

ونشرت أحلام عبر حسابها على ” تويتر ” ، صورة قديمة لها قائلة : ” حط صورتك وانت صغير. صباح الخير “.

ولم تحدد الفنانة المرحلة العمرية التي تظهرها الصورة لكن بدا أنها كانت في العشرينات أو الثلاثينات.

وتفاعل الجمهور معها من خلال نشر صورة لها بجانب أصالة لتذكيرها بالخلاف بينهم والعلاقة التي كانت طيبة.

وتراوحت الآراء بين مدافع عن أحداهما ومهاجم للأخرى.

.كما ركزت الكثير من التعليقات على التغييرات التي طرأت على شكل كل منهما.